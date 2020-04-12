此内容发布于2020年4月13日 上午12:05

（法新社巴黎13日电） 法国总统马克宏预料将在今天向国民宣布，现行防疫封锁措施还必须持续至少数周之久，同时他将阐述法国从危机中重振的计画。

马克宏（Emmanuel Macron）在法国时间今晚8时许，将在巴黎的艾里赛宫（Elysee Palace）向全国发表2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发以来的第3场黄金时段电视演说。

他在上次的电视演说中宣布自3月17日起实施全国封锁居家令，以减缓病毒传播速度。

初步迹象显示法国的危机缓解，封锁措施开始起了作用，疫情上升到一个程度后趋于稳定，即使仍然处于高水平。

法国昨天通报单日新增315起院内死亡病例，比前一天的345例少。

法国卫生部表示，目前境内累计1万4393人病故；接受重症照护的患者人数也连续第4天减少，目前有6845人。

但官员警告，疫情仍然严峻，尤其是在环绕巴黎的法兰西岛（Ile-de-France）地区，在可预见的未来无法很快回复正常。

消息来源表示，马克宏将宣布居家封锁措施必须延长到原定的4月15日到期日之后，很可能一直到5月。

法国「星期日报」（Le Journal du Dimanche）报导，限令可能持续到5月底，而学校要到9月新学年才会复课。

马克宏身边一名消息人士说，马克宏应该会把结束封锁的日期订在5月间，但会在5月8日到10日的第二次世界大战胜利纪念日周末连假之后。

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