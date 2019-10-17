此内容发布于2019年10月17日 上午8:35

（法新社巴黎17日电） 美国总统川普正在准备明年总统大选，创造就业是他宣传的竞选主轴之一。他将于今天前往德州，出席时尚手提包制造商路易威登（Louis Vuitton）新生产点开幕仪式。

川普女儿伊凡卡（Ivanka Trump）昨天推文指出，由于川普政府的经济政策，路易威登集团（LVMH）将于德州成立「路易威登罗尚博牧场」（Louis Vuitton Rochambeau Ranch）工作坊。

伊凡卡推文表示，除了这项投资，路易威登集团执行长阿尔诺（Bernard Arnault）也承诺为地方技工及皮革工匠带来1000个新工作机会。

「路易威登罗尚博牧场」是以美国13殖民地独立战争期间带领法军的罗尚博将军命名，位于德州达拉斯市附近。阿尔诺将与川普一起出席活动。

在2017年1月川普当选数周后，阿尔诺是当时首批与川普见面的法国高知名度商业领袖之一，当时他提及考虑在美国扩张LV。

整体而言，美国是路易威登集团的第二大市场，该集团已在加州设有两个LV生产地点，LV手提包每个要价数千美元。

川普可能利用这个开幕仪式造势。媒体评论员表示，在川普试图力抗弹劾调查之际，这是他在达拉斯寻求团结支持群众的一场大型竞选造势活动。

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