此内容发布于2019年9月9日 上午12:50

（法新社华盛顿8日电） 美国总统川普宣布取消与阿富汗民兵组织塔利班（Taliban）的秘密会谈，震惊全球，部分专家批评，川普再度展现他善变的招牌性格，代价会是削弱美国威信。

川普与北韩强人金正恩举行3次峰会，展现前所未见急于与美国敌手会谈的姿态，不仅声明愿意会晤伊朗领导层，还邀请塔利班会谈。伊斯兰主义激进组织塔利班在阿富汗已与美军战斗近20年。

不过川普抛出双重震撼弹，宣布聚焦美军撤离事宜的会谈取消，而且原定今天举行会谈的地点是在总统度假地点大卫营（Camp David）。他指出原因是塔利班5日在阿富汗首都喀布尔（Kabul）发动爆炸攻击造成1名美军和另11人丧生。

米勒（Aaron David Miller）是曾协助安排2000年以巴美在大卫营会谈但失败告终的资深总统幕僚。他认为川普试图阻止一桩坏协议，而且照常亲自干涉。

现任职于威尔逊国际学者中心（Woodrow Wilson International Center for Scholars）的米勒说：「这显然出自于总统的直觉，以及他有必要成为大家关注焦点。」

米勒质疑为何川普会主导磋商，而不是特使或国务卿，而且为何会谈地点选在大卫营。1978年在大卫营举行的峰会曾促成以色列与埃及和平协议。

米勒说：「就象徵性而言看起来很糟，实际上也是如此。看看现在的结果。总统中止了与塔利班的所有谈判。」

「他似乎让情况更糟。」米勒形容川普的作法是召开「虚荣的峰会」。

不过川普政府和塔利班都未将话说死，对于未来会谈保持开放态度。

左倾智库美国进步中心（CAP）资深研究员卡图里斯（Brian Katulis）说，很难证实川普的策略带来单一外交政策成就。

曾在柯林顿政府做事的卡图里斯说：「除了个人善变性格外，似乎没有任何共同线索或哲学可以左右他的作法。」

卡图里斯还说：「这种作风让为他工作的人受挫，这些人努力执行必要的基础工作，以促进阿富汗和平协议，或取得与北韩或伊朗的协议。」卡图里斯担心这种善变的作风，最终可能会导致其他国家将美国的话打折扣，或影响美国目前取得的任何进展。

角逐美国民主党总统提名的联邦参议员克罗布查（Amy Klobuchar）指控川普将外交政策当成「某种游戏节目」。

克罗布查说：「全世界都在看。中国在看，俄罗斯也在看。他们发现我们没有一贯性，这会产生弱点。」

不过也有人为川普辩护，说他在攻击事件后取消会谈，展现出果断力。

保守派智库传统基金会（Heritage Foundation）研究员卡拉方诺（James Jay Carafano）说：「如果塔利班认为我们会有和平协议，以便他们回头去任意杀害阿富汗人，然后让这个国家重新成为恐怖分子乐园，那么很抱歉他们搞错了。」

部分政治观察人士则认为，川普急于取得招牌胜利政绩，像是终结愈来愈不得人心的阿富汗战争，目的是有助于他明年争取连任。

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