此内容发布于2019年10月22日 下午8:20

（法新社华盛顿22日电） 美驻乌克兰最高外交官员泰勒（Bill Taylor）今天作证，钜细靡遗描述总统川普如何扣住乌克兰军援以施压基辅当局调查自己最大政敌。一席具高度杀伤力的证词让弹劾调查愈烧愈旺。

泰勒作证说，他得到的讯息是，乌克兰所想要的「一切」，无论是川普与乌国总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）一对一会面，还是数亿美元的安全援助，都仰赖于基辅当局对外宣布调查，一是拜登（Joe Biden）次子韩特（Hunter）任职的乌克兰天然气公司Burisma，二是乌克兰疑似干预2016年大选。

根据泰勒的15页证词，他所描述的压力，大多来自「不寻常的」非正式管道，包括川普私人律师朱利安尼（Rudy Giuliani）。

他9月传简讯给美国驻欧洲联盟大使桑德兰（Gordon Sondland）时说：「我们现在难道要说安全援助和白宫会面的条件是（乌克兰展开）调查吗？」

泰勒稍后向桑德兰更明白表达他的保留态度，「为获得政治竞选活动方面的协助而扣住安全援助，依我之见实在太疯狂」。

泰勒是退伍军人和职业外交官，于2006至2009年间担任美国驻乌克兰大使，在美国驻乌克兰大使尤凡诺维契（Marie Yovanovitch）今年5月突遭撤职后，扛起代理公使之职。

他保留与桑德兰之间通讯纪录，已重挫川普的说词。

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