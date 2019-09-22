此内容发布于2019年9月22日 上午6:05

（法新社休士顿22日电） 美国总统川普（Donald Trump）为了在即将到来的大选中争取连任，今天将参加印度总理莫迪（Narendra Modi）在休士顿的大型活动，希望有助为自己吸票。

川普和莫迪都以民族主义诉求吸引国内占多数的族群而赢得政权。他们两人都嘲笑传统媒体，并爱用推特（Twitter）发表声明。

一场展现印度文化的盛会今天将在休士顿一座足球场进行，川普将与莫迪一同参加，展现他们的交情。社群代表说，他们预期将有5万印度裔美国人出席观赏表演，两国领袖随后将致词。

这场集会名为「你好，莫迪」（Howdy, Modi），主办单位形容，这次聚会是除了教宗外，接待访美外国领导人的最盛大场面。

印度驻美大使席林格拉（Harsh Vardhan Shringla ）表示，这项活动显示了莫迪和川普「个人间的化学效应和友谊」，并且「创下了大胆的先例，这是打破传统而且独特的」。

莫迪是在今年的选举中获得新的任期，他喜欢在出国访问时举行大型集会，试图展现自己的人气。

川普也喜欢成为镁光灯焦点，丝毫不逊于莫迪，但他出席这次大会更是非比寻常。

美国总统鲜少与来访外国领袖一起现身侨民的活动，而且川普对移民立场强硬是他的招牌政策之一，外界很少听说他赞美族群多元化。

但美国总统大选将在14个月内进行，川普这次现身可能有助软化他在休士顿的形象。休士顿是美国各城市中种族最多元的其中一个。

印度裔美国人超过400万人，是选战中诱人的票仓，而且印度裔美国人的家庭平均收入达10万美元（约新台币312.3万元），是美国最富裕的族群之一。

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