此内容发布于2019年7月26日 上午12:05

（法新社华盛顿25日电） 川普政府打算撤销欧巴马时代对轻型车里程数及温室气体排放的严格规定，但4大汽车制造商与加州达成协议，将为美国市场生产更省油的汽车。

根据加州和福特（Ford）、本田（Honda）、福斯（Volkswagen）与BMW秘密谈判出的协议，加州已提供50州通用的解决方案，可避免触及全国各地不尽相同的法规。

加州州长纽松（Gavin Newsom）在声明中说：「加州、若干州和这些汽车制造商带头运用聪明的政策，让我们所有人能享有更干净和安全的空气。」

他还说：「我现在呼吁汽车产业其他车商加入我们，川普政府也该采取这个务实的作法，而非改变规则让政策开倒车。」

「这对我们的经济、我们人类和我们的地球来说，都是正确的事。」

美国前总统欧巴马曾对轻型车里程数及温室气体排放有严格规定，但现任总统川普政府去年提出一项新规则撤销欧巴马时代颁布的规定。

但美国最富裕的一州加州在汽车产业有相当大的影响力，宣布打算自行制定法规。

4大汽车制造商在声明中表示：「这些条款将提供监管稳定性、保有顾客购车可负担能力、降低合规成本和提高环境利益。」

这份协议预计从2022年到2026年，每年减少3.7%温室气体排放。

纽松办公室表示，在这样的框架下，2026年新款汽车油耗将从现在每加仑可跑37英里，达到每加仑可跑50英里的水准，只比欧巴马政府设下的目标晚一年。

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