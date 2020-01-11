此内容发布于2020年1月11日 下午4:50

（法新社首尔11日电） 北韩中央通信社（KCNA）今天发布一份声明表示，当局已收到美国总统川普给北韩领导人金正恩的生日祝福，但强调唯有华府完全接受平壤提出的要求，北韩才有可能重返谈判桌。

北韩外交部顾问金桂冠在这份声明中表示，金正恩本人可能喜欢川普，但他不会依据个人情感来领导自己的国家。

金桂冠还提到：「尽管两国领导人有着好关系，但美国盼望重启谈判是一项错误。」

金桂冠在声明中表示：「我们过去被美国骗了，和美国陷入对话超过一年半，对我们来说是时间的损失。」

对于陷入僵局的非核化谈判，金桂冠表示，除非华府「完全接受」平壤提出的要求，双方才可能重启对话。

但金桂冠怀疑美国是否会接受北韩的要求，「我们清楚美国既不打算，也不能这么做」。

北韩从未证实金正恩的年纪或生日，不过2014年1月8日，在北韩举行的篮球表演赛前，前美国职篮NBA球星罗德曼（Dannis Rodman）曾向金正恩献唱生日快乐歌。

南韩青瓦台国家安全室室长郑义溶昨天表示，川普委请首尔当局向金正恩转达生日祝福。

金桂冠表示，川普的祝寿信函直接来自美国。他警告南韩当局不要企图在北韩和美国之间当调停者。

「南韩当局最好不要编织美梦，以为我们会因为这样的生日祝福，就心怀感谢重返对话。」

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