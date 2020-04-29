此内容发布于2020年4月30日 上午12:05

（法新社华盛顿29日电） 美国总统川普今天表示，他下周将开始恢复飞往全国各地，并期待能尽快举行「疯狂」的竞选造势大会。

川普在白宫对记者说，他「下周将前往亚利桑那州，并充满期待」。

这将会是2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情使得全美许多地区进入封锁状态后，川普的首趟横越全国之旅。

他还表示，他「很快」将造访11月总统大选关键摇摆州之一的俄亥俄州。

不过川普解释，亚利桑那州行程聚焦在经济恢复工作方面，而非造势，因为现在在场馆里举行拥挤的活动「还太早了」。

不过这位共和党籍总统也表明，他想要尽快恢复过往频繁热络的造势活动。川普面对民主党籍挑战者拜登（Joe Biden）的连任之战选情紧迫，且深受支持率惨澹困扰。

他表示：「希望我们在不久的将来能有一些规模庞大的造势大会，人们能坐在一起。」

「我希望我们能恢复举行一些老派的、人人都能疯狂参与的那种2万5000人集会，因为他们热爱我们的国家。」

川普会见产业大老时传达乐观讯息，坚称美国经济将从为遏止疫情扩散的封锁行动所付出的惊人代价中迅速回弹。

虽然部分专家警告，疫苗研发出来前必须维持普遍的社交距离规范，川普仍预言疫情威胁将逐渐自行退去，还说美国已准备好消灭任何「余烬」。（译者：李佩珊/核稿：徐睿承）

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