此内容发布于2020年4月5日 下午11:50

（法新社巴基斯坦拉合尔5日电） 官员今天表示，3月间有超过十万人不顾2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情严峻，参加拉合尔（Lahore）一场伊斯兰集会，当局现已隔离2万人，并在寻找曾经赴会的其他民众。

当局表示，担心参加3月10日至12日伊斯兰传道会（Tablighi Jamaat）集会的民众，正在把2019冠状病毒疾病散布到国内外各地，因此希望把他们召来采检或隔离。

政府以疫情为由要求取消那场集会，但仍有超过10万人无视警告前来拉合尔参加。

当局已在西北部开柏普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）隔离5300名参加拉合尔集会的伊斯兰传道士。

发言人瓦济尔（Ajmal Wazir）今天告诉法新社：「卫生官员正在进行2019冠状病毒疾病采检，其中一些人检测呈阳性反应。」

瓦济尔表示，因全国主要公路关闭，开柏普赫图赫瓦省有数千名传道士受困在其他地区。

政府官员表示，中部旁遮普省（Punjab）城市拉合尔约7000人隔离，南部信德省（Sindh）多达8000人隔离，另有数十人被迫在西南部俾路支省（Balochistan）自我隔离。

当局告诉法新社，至少有154人3月参加伊斯兰传道会后对2019冠状病毒疾病检测呈阳性反应，2人死亡。

2019冠状病毒疾病目前在巴基斯坦造成至少45死，但因采检人数有限，观察家担心实际数目远比帐面来得多。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

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