此内容发布于2019年10月31日 上午3:05

（法新社伊斯兰马巴德31日电） 巴基斯坦当局表示，旁遮普省（Punjab）境内一列旅客列车因烹饪用瓦斯罐爆炸起火，造成至少逾65死40伤。

电视画面显示，火焰从列车车厢喷出，可听见人们哭泣，地方媒体报导，这起事故发生在旁遮普省拉希姆亚尔汗县（Rahim Yar Khan）。

省卫生厅长拉希德（Yasmin Rashid）告诉法新社，伤者被紧急送往邻近巴哈瓦尔布尔市（Bahawalpur）及拉希姆亚尔汗县的其他地方医院。只有18具尸体可辨认。

巴基斯坦人权部长马札利（Shireen Mazari）推文表示：「可怕…乘客携带的瓦斯罐爆炸造成列车悲剧。」地方媒体报导，当瓦斯罐爆炸时，部份乘客正在煮早餐。

马札利表示，那列Tezgam特快列车是巴基斯坦最古老、最热门的列车服务之一，行驶于伊斯兰马巴德附近的拉瓦尔品第（Rawalpindi）与南部港市喀拉蚩（Karachi）间。 列车事故在巴基斯坦相当普遍，由于贪腐、管理不当及缺乏投资，当地铁路系统数十年来持续面临衰退。事故经常发生于无人看管平交道，通常缺乏障碍物，有时是缺乏信号。

拉希姆亚尔汗县今年7月也曾发生列车事故，当时一列从东部城市拉合尔（Lahore）开来的旅客列车，猛撞一辆停在岔道的货物列车，至少酿成23死。

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