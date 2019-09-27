此内容发布于2019年9月27日 上午7:35

（法新社雅典27日电） 希腊海岸巡防队表示，一艘移民船今天在爱情海翻覆，救难人员寻找4名失踪者时，共找到7具遗体，包括1名婴儿和1名幼童。

这起翻船意外发生在介于希腊奇俄斯岛（Chios）和土耳其海岸之间的小岛伊努塞斯岛（Oinousses）附近。希腊海巡队表示，有4名儿童、5名男性和3名女性获救，截至目前尚无法得知这些人的国籍。

搜救团队起初找到1名婴儿和1名4岁儿童的遗体，随后生还者告诉当局，船上还有4人失踪，救难人员于是再找到另外3名儿童和2名女性的遗体。

一名希腊海巡队发言人告诉法新社：「这5具遗体将运送到奇俄斯岛，以确认是否是生还者所说的失踪者。」

近年来有数百名移民和难民在搭乘超载小船试图横渡爱琴海的途中丧命。根据国际移民组织（IOM）统计，今年来累积死亡人数已超过50位。

希腊目前共收容约7万名难民和移民，大多是2015年起逃离祖国的叙利亚难民，穿越邻国土耳其前来希腊。

按照土耳其2016年和欧洲联盟（EU）达成的协议，安卡拉已做出更大努力，限制从土耳其海岸前往最近5座希腊岛屿的移民人数。但近几个月抵达这些小岛的移民却稳定增加。

希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）本周表示，近几日已有约3000位移民从土耳其抵达境内，导致希腊各岛上原已严重过度拥挤的收容设施承受更大压力。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

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