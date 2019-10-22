此内容发布于2019年10月22日 下午9:05

（法新社伊斯坦堡23日综合外电报导）土耳其今天表示，土军「不需要」在叙利亚重启对库德族战士的攻势。美国已经通知土方，库德族主导的部队已完成撤离土耳其、叙利亚边境的动作。

土耳其国防部在声明中说：「在这个阶段，不需要进一步展开新的军事行动。」

美方调停做成的停火协议，让库德族战士在120小时内，撤离土、叙边境划定的安全区域，期限于土耳其时间22日晚间10时（台北时间23日凌晨3时）已届满。

土耳其在9日发起军事行动后，17日经美国副总统彭斯（Mike Pence）调停下，达成停火协议，条件是库德族主导的部队初步撤离边境120公里外。

然而，土耳其不断威胁将重新进攻土、叙边境。土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）表示，如果叙利亚的库德族势力不撤退的话，誓言要「压碎他们的头颅」。

土耳其国防部说：「在120小时期限届满之前，美国宣布库德族民兵团体人民保卫军（YPG）及库德工人党（PKK）已完成撤退。」

消息人士指出，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天与土耳其外交部长卡夫索格鲁（Mevlut Cavusoglu）通过电话后，也再次确认土耳其的对手库德族势力已经撤出安全区域。（译者：黄靖贻/核稿：徐睿承）

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