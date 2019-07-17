此内容发布于2019年7月17日 上午11:35

（法新社伦敦17日电） 英国本周开始放夏季长假，政府也同时加强边境检查，预防年轻人成为强迫婚姻受害者。根据官方资料，多数受害者是在海外被迫与孟加拉、印度和巴基斯坦人结婚的英国籍民众。

英国于2014年立法禁止强迫婚姻，违法者可被判7年以下徒刑。强迫婚姻指的是违反或漠视当事人意愿的婚姻。

根据英国内政部资料，去年有1764件强迫婚姻通报案例，较前年增加47%。不过，据信官方数据仅反映现实情况的冰山一角。

由于强迫婚姻案例多发生在南亚和中东地区国家，在机场执行边境检查的专案小组人员特别关注来自和前往那些地区的旅客。

尽管如此，侦查佐吉廷斯（Trudy Gittins）告诉法新社，强迫婚姻可见于不同文化和社群，且男性和LGBT+人士也可能是受害者，例如同性恋男子在家属安排下被迫与女子结婚。

英国官方资料显示，强迫婚姻受害者最年轻的才两岁，在一个宗教仪式上遭订终身，而最老的是高龄80岁的阿兹海默症患者，照护者强迫他与自己结婚，以便继承老人的财产。

此外，有大约1/3受害者未满18岁，3/4受害者是女性。

西密德兰（West Midlands）警方去年首开英格兰先例，成功让强迫婚姻主使者遭定罪，一名妇人于13岁女儿被巴基斯坦亲戚强暴后遭判处徒刑。那名亲戚是她女儿的「未婚夫」。

吉廷斯说：「在这个案子里，没有人是赢家。那是女孩的亲妈妈。」

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