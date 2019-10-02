此内容发布于2019年10月3日 上午1:05

（法新社旧金山2日电） 微软最新双萤幕Surface装置今天在发表会上亮相，新装置打开有如展开书页，其中一款尺寸大小如记事本，将让微软明年重返智慧型手机市场。

Surface Duo号称是首款可以放入裤子口袋的Surface装置，拥有两个「薄如纸张」的5.6�加┠唬�可以摺叠展开，在量身订制的Android作业系统下顺畅运作。

被形容是「新类别」装置的Duo不但可以用来打电话，也可以运行Google行动装置作业系统Adroid支援的应用程式（App）。

微软（Microsoft）产品长帕纳（Panos Panay）说：「大家会像讨论手机一样讨论它，这我明白。」

「大家可以传简讯、可以写东西、可以做任何事，没错，这产品就是Surface。」

微软今天在纽约举行最新Surface产品发表会，Duo 和另一款可摺叠平板电脑Neo是发表会上的惊喜。

市场分析师表示，微软推出新装置此正其时。Moor Insights & Strategy分析师穆黑德（Patrick Moorhead）说：「（推出）时机对，现在将以新变革的摺叠设计，把消费者从『够好就好』的状态中唤醒。」

微软多年前在自家Windows行动作业系统不敌对手苹果（Apple）和谷歌（Google）作业系统下，宣布退出智慧手机市场。Surface Duo和Surface Neo都将在明年底推出。

微软今天也推出最新Surface笔记型电脑和无线耳机，迎战年底的假期旺季销售。

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