（法新社华盛顿31日电） 美国德州一所医院近日让一名病患接受脑部手术期间保持清醒，还能和医生说话，以确认需要治疗部位。这场手术部分过程甚至在脸书（Facebook）直播，让全球网友可即时观看。

来自伊利诺州的25岁女病患夏尔特（Jenna Schardt）29日上午在美以美达拉斯医学中心（Methodist Dallas Medical Center）接受脑部手术，让医生将一个肿块从她的脑部移除。从上传的影片可见，在蓝色手术幕帘的一侧，夏尔特正和数名医师对话；而在幕帘的另一侧，数名戴口罩的医师正对她的脑部进行手术。

美以美达拉斯医学中心神经医学部主任巴特尔（Nimesh Patel）告诉法新社，夏尔特因大脑左颞叶血管出现肿块而中风，影响到她的说话能力。

巴特尔表示，之所以让夏尔特在头颅打开的情况下保持清醒，是为了确保在手术过程中不会伤害到病患脑部控制说话能力的部分。医生要求夏尔特在过程中说出鸟、狗或数字等字句，以确认她的脑部「地图」。

巴特尔说：「我们为了确认如何靠近和移除这个肿块，必须确定哪些区域是安全的。」手术过程中医生还询问夏尔特关于她的狗，以测试她的记忆。

巴特尔又说：「让患者在清醒下接受脑部手术，虽然包括在我们的手术项目，但并非惯例。要看受损部位位置，以及病患想在手术时维持清醒或沉睡。」

这场手术全长4个半小时，其中40分钟在美以美达拉斯医学中心的脸书帐号直播，截至30日已累积近10万人次观看。

巴特尔表示，正在研读职能治疗的夏尔特想透过直播，利用这次经验来教育民众。她预计31日上午出院。

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