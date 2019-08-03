此内容发布于2019年8月4日 上午12:35

（法新社德州艾尔帕索3日综合外电报导）德州西部边境大城艾尔帕索的沃尔玛卖场今天发生大规模枪击案，疑为仇恨犯罪。警方正在了解一段网上流传、据传是枪击凶嫌所写对「拉丁裔入侵德州」表达不满的宣言。

墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在枪击事件后表示，死伤名单中，墨西哥人3死6伤。

艾尔帕索（El Paso）这起枪击事件疑为「仇恨犯罪」，社会上已有新呼声，要求遏止全国枪击暴力泛滥。

这是美国不到一周之内发生的第2起致命枪击案，上周加州才发生美食节枪击案，酿3死15伤 。

法新社报导，警方已逮捕一名犯嫌，目前正在了解一项据称是枪手所写的极端主义宣言。

根据媒体报导，在医院接受治疗的伤者，从两岁幼童到82岁老人家都有。警方表示，枪击案发生时，沃尔玛卖场内有1000到3000名顾客。

当局一开始表示，3人被捕，但后来警方证实，只有一名来自德州的21岁年轻人被捕。

警方表示：「目前我们掌握这人所写的一段宣言，显示某种程度可能与仇恨犯罪有关联。」

媒体报导，犯嫌是21岁白人男子库鲁休斯（Patrick Crusius）。

据传库鲁休斯所写、在网上流传的「宣言」，内容表达对「拉丁裔入侵」德州的不满，并明白写着，他预料自己会在本身发动的攻击行动中被杀害。

从闭路电视截取的画面显示，枪手带着一把看似AK-47突击步枪。（译者：纪锦玲/核稿：刘淑琴）

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