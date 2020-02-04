此内容发布于2020年2月4日 下午10:50

（法新社旧金山4日电） 社群平台推特（Twitter）今天公布一项计画，要遏止被动过手脚的内容散播，包括「深度伪造」影片。这项计画是打击假新闻行动一部分，这类假新闻可能导致暴力或其他伤害。

推出这项计画之前，推特去年曾问要如何在自家平台上减少虚假及被操控的媒体，这种媒体可能在选举期间欺瞒民众，或挑起暴力和肢体伤害。

推特与其他社群平台都努力回应大众对假新闻的担忧；推特表示，新措施会要嵌入变造过图片或影片的推文使用一组警告标签，或直接移除推文。

大众对于利用人工智慧变造的「深伪」（deepfake）影片，以及其他以欺骗社群媒体使用者为目的的操控，疑虑日渐加深。

推特信赖与安全部副总经理哈维（Del Harvey）表示，新措施的目标不仅是深伪影像，还有其他种类的变造，有时称作「浅度伪造」（shallow fakes）或「廉价伪造」（cheapfakes）。

她说：「这不是专为深伪制订的规定。我们想要处理任何媒体被变造或伪造的状况。」

哈维接受记者电话访问时说，决定要加上警告标签还是移除推文内容时，要看仿真程度及可能导致损害的严重性。

推特在部落格文章中表示，将自3月5日起实施新措施，并提醒用户小心变造过的图像和影片，有时也会提供用户与议题相关的更多背景资讯网路连结，以打消变造影像造成的影响。（译者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）

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