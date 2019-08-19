（法新社荷兰博克斯特尔19日电） 为防全球暖化导致这低洼国家遭淹没，荷兰出现共享农场，200个家庭决定改变饮食及农作方式，共同营运合作社自给自足，从离家不远的农场直接获取蔬果、肉类等粮食。

荷兰南部的博克斯特尔（Boxtel）合作社由当地数以百计消费者组成，共同决定种植的数十种蔬果，并雇用农民照料供应肉类及鸡蛋的15头乳牛、20只猪及500只鸡。

大家农场（Herenboerderij）合作社共同负责人柯亭（Douwe Korting）说：「成员主要目标是采行较能永续的方式，吃到天然产品，并让产地靠近居住地。人们真的开始看见不同饮食方式的改变是至关重要的。」

支付2000欧元（约新台币6万9602元）的入社费，即可用一人每周10欧元（约新台币348元）的价钱，自共享农场取得当地各类当季食材。只要从城里骑脚踏车10分钟，就可抵达这片占地20公顷的农场。

大家农场负责人骄傲地表示，这些新鲜食物现在占500人三餐的6成。创办人范德维尔（Geert van der Veer）表示，农场的指导原则是「就算使用新科技，所有事物也要环绕着自然的需求与资源」。

根据荷兰中央统计局（CBS），集约式农业成功让荷兰成为仅次美国的全球第2大农业出口国，共享农场在这个国家是个破天荒的想法。但这个1/4国土低于北海（North Sea）海平面的国家，对全球暖化特别没有抵抗力，科学家更认为农业是造成暖化的要角。

联合国（UN）近来发布报告警告，为遏止全球暖化，得尽快改变世界各国目前用土地生产粮食的方式，否则粮食安全与健康将会陷入风险之中。

范德维尔表示：「如果想让双脚保持干燥的话，我们的生产系统与饮食方式需要有根本上的改变。」

荷兰农业部长史考登（Carola Schouten）6月揭晓1.35亿欧元的新补助计画，要帮农场主往「循环」农业转型。这份计画目的是「不再尽可能低价生产，而是在生产时把原物料的损失减到最少，以及管理土壤、水与自然」。

随着第2座共享农场要在荷兰中部开张，范德维尔强调，拥抱更简单的农产方式，不代表要避开新科技。他说：「农业发展道路过去几年逐渐变窄，现在撞上墙了。我们在运用今日的科技之际，必须回到1950年代的农耕方法，因为当时我们还知道自己在做什么。」

柯亭也说：「肯定的是，农业必须得改变。」

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