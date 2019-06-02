此内容发布于2019年6月3日 上午1:50

（法新社索罗门群岛首都荷尼阿拉3日电） 媒体今天报导，为抗衡中国崛起的影响力，澳洲将援助索罗门群岛（Solomon Islands）2亿5000万澳币（约新台币54.6亿元）。

澳洲媒体报导，澳洲总理莫里森（Scott Morrison）2星期前连任后首次出访，他将在和索罗门群岛总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）会谈期间，宣布这项援助方案。

他和澳洲国防部长雷诺兹（Linda Reynolds）、外交部长潘恩（Marise Payne）三方分头提出的计画，凸显澳洲致力推动区域经济安全。

援助方案涵盖10年期的多项计画，将提供索罗门群岛迫切需要的基础建设经费。

经费将用于协助索罗门群岛人取得澳洲的工作机会，也将有个协助索罗门群岛足球发展计画。

莫里森去年宣布将拨款数十亿美元协助太平洋迫切需要的基础建设，澳洲最近也资助索罗门群岛铺设海底网路电缆经费，以防堵中国电讯巨擘华为。

索罗门群岛是台湾在南太平洋的友邦，但随着资源减少影响经济，这个贫穷国家饱受与台湾断交、加入中国「一带一路」计画的压力。

莫里森表示，坎培拉援助索罗门群岛意在寻求「所有太平洋岛国的和平独立和主权…并解决这个区域现今面临的诸多挑战」。（译者：郑诗韵/核稿：刘淑琴）

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