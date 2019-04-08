此内容发布于2019年4月8日 上午2:05

（法新社雪梨8日电） 2016年时任澳洲总理滕博尔暗中派人调查北京干政、妨害澳洲主权情事，据传北京当局为打探消息，找上认识调查主持人的两名澳洲华裔人士施压，图谋刺探机密。

被中方带走问话的其中一人，是曾在中国政府任职、后转为部落客小说家的澳洲公民杨恒均，另一名是前报纸发行人、现在一间雪梨的大学任教的作家冯崇义。

杨、冯都是加诺的友人。前新闻记者的加诺（John Garnaut）奉滕博尔（Malcolm Turnbull）之命与澳洲安全情报组织（ASIO）合作，主导被列为最高机密的中国干政调查。中国政府情报探员特别想从两人口中挖出政府顾问加诺的资料。

由于澳洲忧心中国介入澳洲内政，加上中国在澳洲视为后院的南太平洋岛国展现国力，让中、澳近期关系陷入低潮。

澳洲广播公司专题节目「四角」（Four Corners）、「世纪报」（The Age）和「雪梨晨驱报」（The Sydney Morning Herald）的一项联合调查报导，披露两人遭中方问话的细节。

冯崇义透露，2017年中国情报官员将他拘押多日，讯问他和加诺的往来细节。冯崇义说，中国政府想「钜细靡遗」地知道加诺正在做什么，「他们知道很多关于他（加诺）的事」。

「四角」、「世纪报」和「雪梨晨驱报」联合调查还发现，据称杨恒均在2018年准备于雪梨和加诺见面时，就遭中国官员拦下问话，杨恒均已是澳洲公民。

杨恒钧今年1月19日从美国飞往广州时遭中国情报官员逮捕，被控危及国安，软禁在一处设施内。

杨恒钧的妻子则敦促澳洲联邦政府协助夫婿重获自由。她被禁止离开中国，自己人身安全也有危险。

澳洲自由党议员海斯迪（Andrew Hastie）则说，所有澳洲人都应为杨恒钧获释而奋斗：「杨先生是澳洲公民，享有澳洲公民的权利和义务，他被关，某种程度上也是我们所有人被关。我们都是澳洲公民，谁知道哪天我们去中国不会被抓起来？」

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