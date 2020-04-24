此内容发布于2020年4月24日 上午3:50

（法新社华盛顿23日电） 几乎笃定获得民主党提名竞选美国总统的拜登（Joe Biden）今天预测，现任总统川普会为了胜选，试图延后预定于11月举行的大选。

拜登在一场线上募款活动中表示：「记住我说的，我认为他（指川普）会试图以某种方式延后选举，找个什么不能（如期）举行的理由。」

77岁、曾任副总统的拜登说，这是川普「认为他可能可以胜选的唯一办法」。

距离11月3日的总统大选还有6个月左右，而川普的心思已经处于选举模式。

但2019冠状病毒疾病（COVID-19）正肆虐全美，到今天为止，美国失业给付申请已达2640万件，川普的连任之路可能比他以为的还要艰难。

拜登强调川普近期威胁要否决美国邮政署（US Post Office）的紧急资金，宣称这就是川普企图「尽一切所能阻挠民众投票」的一个例子。

邮寄投票及不在籍投票仍是许多人认为有助于限制选民传播病毒的方式，然而川普坚称这两种方式造成选举舞弊的可能性。

与此同时，美国许多州延后举办初选。通常要经过初选才能正式决定各党提名的总统候选人。

73岁的川普近期饱受批评，因为他把每日例行的白宫疫情简报会变成竞选场合，一边巩固他的铁票，一边抨击谴责他的人，包括遵守防疫建议待在家里的拜登。

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