此内容发布于2019年10月1日 上午1:05

（法新社旧金山30日电） 社群龙头脸书（Facebook），预计将在几周后让新功能「新闻标签」上线，脸书计划付费给文章内容刊登在这个栏目的部分发文者。

脸书最近证实将推出「新闻标签」（News Tab）的计画，这个栏目将由经验丰富的记者负责编辑，这与长久以来由演算法决定使用者体验的作法大不相同。

一群由人组成的团队将挑选切题、可靠的突发和头条新闻内容。

脸书发言人麦尔奎索（Mari Melguizo）回应法新社询问时说：「新闻标签栏目的发文者数量将随时间成长。」

「为确保我们能涵盖各主题范围，我们将开始付费给一些能根据事实稳定提供原创内容的发文者。」

「华尔街日报」（Wall Street Journal）稍早报导，估计有200家新闻机构的文章会被选入这个栏目，脸书计划付费给其中1/4。

总部位于加州的脸书说，「新闻标签」将与动态消息（news feed）有所区别，后者的功能是显示用户亲友近况更新与贴文。

除了由人工编选的头条新闻外，演算法还会依据一些「信号」来推测使用者喜好。这些「信号」包括用户追踪的专页、与线上新闻互动或订阅内容等。

脸书新闻伙伴负责人布朗（Campbell Brown）在这个即将上线的功能曝光时告诉法新社：「我们推出新闻标签的目标，是为用户提供个人化和高度相关体验。」

然而，根据布朗所言，人们看到的大多数内容仍将由软体决定。

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