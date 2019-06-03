此内容发布于2019年6月3日 上午8:20

（法新社阿拉木图3日电） 律师今天表示，在哈萨克法庭作证揭发新疆穆斯林少数民族再教育营内幕的中国籍哈萨克族女子萨吾提拜，因在当地申请庇护遭到拒绝，她和家人已离境前往瑞典寻求庇护。

萨吾提拜（Sayragul Sauytbay）的律师乌玛洛娃（Aiman Umarova）表示，瑞典当局已核发外国人护照给萨吾提拜，让她能够前往瑞典。

乌玛洛娃说：「她前往瑞典，目的当然是希望（取得公民身分）。」她并强调，萨吾提拜尚未获得斯德哥尔摩给予庇护。

萨吾提拜选择向瑞典寻求庇护，可能令斯德哥尔摩和北京的关系更加紧张。自从瑞典籍香港书商桂民海去年1月陪同瑞典外交官前往北京时，在火车上遭到中国当局逮捕，两国关系便持续紧绷。

萨吾提拜去年在哈萨克法庭作证时表示，自己遭中国当局强迫在一所再教育营工作，有2500名哈萨克族被软禁在内。她的证词当时引发全球关注。

萨吾提拜因持假文件从中国入境哈萨克，遭到哈萨克当局逮捕。当时她的丈夫和孩子已居住在哈萨克，并已取得公民身分。

萨吾提拜的案件也使得哈萨克和强大邻国中国间的关系遭到检视。哈萨克当局将中国的「一带一路」基础建设计画，视为提供哈萨克进入全球市场的机会。

尽管哈萨克法院去年8月在舆论压力下释放萨吾提拜，但哈萨克移民当局随后却拒绝提供她庇护，似乎为了避免触怒北京。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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