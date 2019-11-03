此内容发布于2019年11月3日 上午6:05

（法新社新德里3日电） 印度首都新德里今天被浓重毒雾霾笼罩，程度为近年最严峻，甚至导致飞机航班被迫延误或改变起降地点，各学校也关闭。

近年来，人口约2000万的新德里每年冬天都会被有毒雾霾笼罩，来源包括汽车和工业设施所排放废气，以及邻近省分农田焚烧残梗所产生浓烟。

根据印度国营「空气品质气象预测与研究系统」（SAFAR）的数据，新德里今天空气中的细悬浮微粒（PM2.5）浓度达本季新高，昨天晚间的微雨更让情况恶化。

此外，根据独立监测空污程度的美国驻新德里大使馆，当地「高危害区」今早的大气污染物含量达每立方公尺810微克，而世界卫生组织（WHO）所建议每日最高安全极限值为每立方公尺25微克。

由于空污严重，许多新德里居民抱怨眼睛和喉咙疼痛，有些人更选择戴口罩上街。此外，空气品质差导致可见度低，印度航空公司（Air India）等大型航空业者今天被迫延后航班，或更改飞机起降地点。当局也下令关闭各级学校直到5日。

与此同时，印度地方和中央政府官员正为了谁该对此自1日起即进入「危机」状态的空污情况负责。

根据联合国去年发布的报告，全球空污最严重的15个城市中，有14个就位于印度。（译者：陈韵聿/核稿：林治平）

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