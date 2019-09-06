此内容发布于2019年9月6日 上午5:20

（法新社东京6日电） 日本科学家发现一种新恐龙的化石，并借用爱努族语，将其命名为「神威龙」。恐龙骸骨近乎完整，约有8公尺长，是日本境内发现的最大恐龙骸骨。

北海道大学领导的研究团队分析几百块7200万年前的骨骼后论定，这是鸭嘴龙科（hadrosaurid dinosaur）的一个新种恐龙骸骨，属草食性动物，生存在白垩纪晚期。

美国有线电视新闻网（CNN）报导，北海道大学综合博物馆和鹉川町穗别博物馆2013年进行联合挖掘作业时，在日本北部发现了这只恐龙的部份尾巴骸骨，而后又挖出整具骸骨。

北海道大学发表声明说，研究团队借用爱努族语，将新的鸭嘴龙��恐龙命名为「神威龙」（Kamuysaurus japonicus），意即「日本龙神」。爱努族是日本北部的原住民。

研究团队相信，这是一只9岁的成年恐龙，可能重达4000公斤或5300公斤，视其以2脚或4脚行走而定。

这项发现发表于英国科学期刊「科学报告」（Scientific Reports）上。

研究团队领导人小林义志说：「在日本发现新恐龙的事实，意谓日本或东亚曾经有过一个独立的恐龙世界，以及一段独立的演化过程。」

「神威龙」可能住在沿海区域，对当时的恐龙来说，这是罕见的栖息地，而这些化石也令人罕见地洞悉这些恐龙的生存环境。

北海道大学指出，这项研究使一种可能性增加，即某些品种的恐龙可能「偏好栖息在近海地区，显示沿海环境是恐龙早期朝多元演化的重要因素」。（译者：李宛谕/核稿：张佑之）

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