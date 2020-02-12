（法新社东京12日电） 日本国会参议院议员舩后靖彦和木村英子皆是重度身障者，他们自当选参议员以来，致力捍卫残疾人士权益，希望为这个「不被看见」的族群发声。

舩后靖彦患有俗称渐冻症的神经系统疾病，这意味着他无法讲话，只能藉由眨眼与他的照护员沟通，或使用嘴巴操作电脑系统。

但舩后靖彦渴望被听见，他致力改善日本残疾人士的生活。日本社区里，有许多身障人士抱怨自己有「不被看见」的感觉。

舩后靖彦曾于去年11月表示，在被诊断罹患肌萎缩性脊髓侧索硬化症（Amyotrophic Lateral Sclerosis，ALS）前，他几乎没有机会接触身障人士，因此不知道残疾人士或生病的人是如何生活。

62岁的舩后靖彦还警告，这种「无知」会使人们产生「偏见和歧视」。

同为日本参议员的木村英子也是一名残疾人士，现年54岁的她因为儿时受过伤，导致颈部以下瘫痪，只有右手能动。木村英子去年当选参议员后，致力推动让身障人士更融入社会。

舩后靖彦和木村英子去年代表在野小党「令和新选组」当选参议员。当选参议员的两人突显现行法律存在漏洞，使身障者难以在日本工作。

举例来说，日本政府只有在身障者没有工作或仍在就学的情况下，才会支薪给身障者的照护员。这代表身障者根本无法负担就业所带来的成本，因为他们花在私人照护上的费用，就已超越工作挣来的薪水。

虽然日本参议院有支薪给舩后靖彦和木村英子的助理，但这两名新科参议员还是希望能改变法规，帮助其他1万1500名仰赖公共照护的重度身障人士。（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

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