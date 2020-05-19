此内容发布于2020年5月20日 上午12:20

（法新社圣地牙哥19日电） 智利的2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例今天激增，同时首都圣地牙哥民众不满粮食短缺和失业发动示威，与警方爆发冲突，当局出动军人支援镇暴。

政府派出配备自动式武器、乘坐装甲车辆的军人到工人阶级社区艾尔博斯克（El Bosque），当地民众昨天手持棍棒和石块，与镇暴警察爆发冲突。

暴民昨天到今天彻夜打劫当地加油站，还在市中心对一辆巴士纵火，贫穷和中产阶级社区居民也纷纷敲打锅碗瓢盆以示抗议。

智利今天记录新增3520起2019冠状病毒疾病病例，是智利疫情爆发以来单日最大增幅，全国染病总人数直逼5万人。

约有1800万人口的智利今天通报31人病故，也是单日新增死亡人数最多的一天，全国病故人数总计超过500人。

圣地牙哥（Santiago）是智利疫情重灾区，全市90%的医院加护病床已占满，当局不得不将患者送往其他城市救治。

卫生部长马纳立（Jaime Manalich）说：「我们正处于复杂的时刻，非常艰困，许多国民相当忧虑。我们正在经历智利空前的卫生和社会危机。」

智利总统皮涅拉（Sebastian Pinera）17日宣布将分送粮食给最贫困的民众，不过没有说明何时执行，也没有说明执行方式。

皮涅拉4月曾宣布发放317美元（约新台币9600元）家庭补助金给最弱势的450万名智利居民，但承诺迄今未兑现。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

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