（法新社洛杉矶15日电） 美国男星李奥纳多狄卡皮欧和演员劳勃狄尼洛近日发起募款，号召好莱坞一线明星，呼吁民众捐款协助对抗疫情，其中一位被随机选中的幸运捐款者能在即将上映的电影中轧一角。

李奥纳多狄卡皮欧（Leonardo DiCaprio）和劳勃狄尼洛（Robert De Niro）将出演「花月杀手」（Killers of the Flower Moon）。这是明年最备受期待的电影之一，由马丁史柯西斯（Martin Scorsese）执导，讲述美国原住民1920年代在奥克拉荷马州被杀害的真实故事。

李奥纳多狄卡皮欧今天在社群平台Instagram张贴影片，并在下方贴文写道：「如果你想知道能和伟大的马丁史柯西斯一起工作是什么感觉，这就是你的机会。」

被随机选到的获胜者也将能与「花月杀手」演员及导演共进午餐，还可以参加电影首映会。

这项倡议行动是14日所发起#AllInChallenge挑战计画的一环。影坛和体坛巨星等名人纷纷拍卖或捐出「千载难逢的粉丝经验」，并向其他人提出挑战，希望他们也能做一样的事。

加拿大偶像歌手小贾斯汀（Justin Bieber）将前往被随机选中的捐款者家中进行私人表演。此外，捐款者也有机会与NBA传奇后卫魔术强森（Magic Johnson）一起看一场洛杉矶湖人篮球比赛，或和美国影星罗伯洛（Rob Lowe）一起打高尔夫球。

这项计画目前已募到400万美元（约新台币1亿2000万元），但主办方希望能募得1亿美元。

所有善款将捐给「快餐车」（Meals on Wheels）、「没有孩子饥饿」（No Kid Hungry）和「美国粮食基金」（America's Food Fund）等慈善团体。2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫封锁期间，上述组织提供食物救济给有需要的人。（译者：李宛谕/核稿：刘学源）

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