此内容发布于2019年8月13日 上午6:05

（法新社香港13日电） 香港行政长官林郑月娥今天召开记者会，原本预计发表简短声明，但她面临台下记者猛烈发问。

林郑月娥今天发表完准备好的声明稿，不久之后，台下记者就以粤语和英语开始猛烈发问。

一名记者说：「你把自己的政治误判怪罪他人，拒绝承认你的错误。」

香港公共广播机构「香港电台」（RTHK）一名记者问：「你什么时候会承担政治责任以终结市民恐惧？…你何时愿意下台？你何时会告诉警方要他们停手？」

林郑月娥回答问题前，这名记者还补上一句：「你过去要我认真看待我的工作，所以请你也认真回答我。」

陷入困境、获得北京当局支持的林郑月娥开始回答问题，但现场记者喊出更多问题。

「市民害怕你和警方，你可以回答这个问题吗？」

香港上周末的示威活动演变成暴力冲突，造成数十人受伤，其中有人伤势严重，这场火药味十足的记者会也显示香港紧张局势升温。

依照「一国两制」原则，香港媒体享有中国大陆前所未闻的自由。从富有独立元素到强烈支持北京当局的媒体应有尽有，这代表香港多元的政治倾向。

林郑月娥今天不时因为记者猛烈提问而显得措手不及，记者也一再打断她，指控她并未回答问题。

由于记者对林郑月娥大吼，在场一名官员说：「请不要打断。」

她一度停顿、低头，再看向记者，让记者继续发问。

记者问林郑月娥，中国是否会允许她完全撤回现已暂停修订的「逃犯条例」，这是反送中示威者的关键诉求，但她一再表示：「这个问题已经回答过了。」

当林郑月娥突然离开讲台时，一名记者大吼：「你有良心吗？」

还有一名记者大喊：「林女士，许多市民近日一直问你几时死呀。」（译者：叶俐纬/核稿：陈彦钧）

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