此内容发布于2019年5月7日 上午8:35

（法新社英国温莎7日电） 英国哈利王子与非裔美籍女星梅根马克尔昨天升格当爸妈，喜迎儿子。由于两人尚未给孩子取名，各界臆测纷纷，一些英国电视台目前以「萨塞克斯宝宝」（Baby Sussex）代称。

这么称呼的原因是哈利王子和梅根马克尔的正式头衔分别是萨塞克斯公爵和公爵夫人。

第一次当爸爸的哈利王子咯咯笑着形容自己的儿子正是「我极度渴望得到的小家伙」。

哈利王子和梅根马克尔在许多方面挑战王室传统，包括生产规划也打破惯例，保密到家。

多数英国媒体原先预设梅根马克尔将在家生产，但每日邮报（The Daily Mail）今天报导，已过预产期的她无法实现在家生产的梦想，5日被哈利和伦敦都会区警察局的安全团队秘密急送至医院。

太阳报（The Sun）报导，梅根马克尔待的病房一晚要价1万5000英镑（约2万美元）。此外，她的宝宝诞生「正当日出时分」，但每日邮报反驳，宝宝出生时间比「日出时分」晚了3分钟。

白金汉宫发言人对此表示，相关细节将待正式的出生登记完成时公布，很有可能就是本周稍晚。

除了出生时间，另一个引发英国民众热烈讨论和下赌注的话题是孩子的名字。

昨天以前，许多民众依据小道消息，将赌注下在女性名字上，但昨天梅根马克尔产子后，诸如艾伯特（Albert）、奥利佛（Oliver）、爱德华（Edward）、亨利（Henry）和查尔斯（Charles）等男性名字开始大受赌客青睐。

一般而言，英国王室成员的命名自由度有限，选项不外乎历代先人用过的名字。

但哈利王子和梅根马克尔绝非一般的王室成员。

每日快报（Daily Express）指出：「梅根马克尔和哈利王子会挑选一个不寻常的名字，以团结美国和英国。」

目前推特（Twitter）上已有许多人想像力迸发，大猜「萨塞克斯宝宝」的名字，笑料和双关语不断涌现。（译者：陈韵聿/核稿：严思祺）

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