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此内容发布于2017年5月8日 下午8:20 最后更新 - 2017年5月8日 -20:20

（法新社柏林8日电） 即将卸任的法国总统欧兰德（Francois Hollande）下周将把权力移交给继任者马克宏（Emmanuel Macron），他今天抵达柏林感性地展开最后一趟外访。

德国总理梅克尔（Angela Merkel）在总理府热情迎接欧兰德，接着两人在柏林展开一对一对谈与晚宴，奠定德国保守派与法国社会主义者间看似不可能发展的友谊。

梅克尔今天稍早说，虽然他们来自「迥异的政治家族」，「我跟欧兰德合作愉快」，在欧兰德上任5年期间「建立了互信」。

两人曾在欧兰德2012年5月15日就职那晚首度见面。尽管欧兰德专机那天在首度试图从巴黎起飞时，因为遭到雷击一度被迫折返，欧兰德当天仍坚持飞到德国。

首度见面时，梅克尔在柏林市中心现代化总部的隆重欢迎仪式上，陪着这位法国新科总统走过红地毯阶梯，有时还挽着他的手臂引导他。

不过，他们的关系是因为乌克兰危机而变得紧密。

2014年6月，他们邀请俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）与乌克兰总统波洛申科（Petro Poroshenko）在「大君主作战」（或称霸王行动，Operation Overlord）70周年场边举行会谈。「大君主作战」是第2次世界大战针对纳粹占领的法国展开的大型两栖攻击。

亲近欧德兰的消息人士说，那年夏天的峰会让欧兰德与梅克尔关系「起了变化」。

这名消息人士说：「合作处理既非双边亦非欧洲联盟相关议题，让会谈气氛与合作程度出现变化，这样的关系持续在希腊危机与难民危机中显现出来。」

不过，他们两人是在患难中见真情，在法国讽刺杂志「查理周刊」（Charlie Hebdo）与一家巴黎犹太超市2015年遭遇恐怖攻击后，梅克尔将头靠在欧兰德身上表示同情。

亲近欧兰德的消息人士说，这种紧密的私人关系代表两国之间的「经济差异，即法国结构性预算赤字与德国的贸易顺差，总是可藉由政治克服」。

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