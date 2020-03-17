此内容发布于2020年3月17日 下午11:35

（法新社布鲁塞尔17日电） 欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天表示，希望对抗新型冠状病毒株的疫苗今年就能上世。

范德赖恩与德国生技大厂CureVac高层举行会谈后，发表上述言论。欧盟提供8000万欧元（约新台币27.3亿元）资金，支持CureVac的研究计画。

她预测的时间点远比许多卫生专家要为乐观。许多卫生专家预测，疫苗上市至少得花一年甚至一年半以上时间，来研发、测试并获得批准。

范德赖恩会晤其他欧盟成员国领袖前，透过线上影片说，「他们正在研究一种大有可为的技术，以研发对抗冠状病毒的疫苗」。

「欧盟提供他们高达8000万欧元资金，而我希望在这项支持下，我们也许能在秋天前看见疫苗上市。这可望在欧洲和世界各地拯救许多人命。」

针对媒体先前称，美国总统川普企图砸重金独家采购CureVac开发中的新型冠状病毒疫苗。对此，CureVac予以否认；德国政府也称情况已经解决。

范德赖恩与欧盟领导人举行视讯会议后告诉记者，「有其他国家想挖角CureVac的事实，代表他们是这项研究的领头羊」。

中国去年爆发武汉肺炎以来，迄今尚未有对抗这种新型冠状病毒的疫苗，疫情如今已迅速扩散至全球145个国家和地区。

世界卫生组织（WHO）日前宣布，欧洲现在已经成为疫情全球「大流行」震央，欧洲官员正忙着协调采取更严厉措施，将感染者与大众隔离开来。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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