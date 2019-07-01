此内容发布于2019年7月1日 上午8:20

（法新社布鲁塞尔1日电） 就在5月份裂解欧盟政治版图的欧洲议会选举结束后，针对欧盟高层职位继任人选的僵局，彻夜未眠的欧盟各国领导人延后这马拉松式协商至明天再议。

欧盟28个会员国领袖正致力于谁将在未来数年领导欧盟度过英国脱欧，以及应对民粹政党在欧洲崛起的迫在眉睫挑战，达成一致共识。

欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）的发言人阿曼（Preben Aamann）推文表示：「暂停磋商并于明天上午11时再议。」

消息人士指出，峰会召集人图斯克今天上午8时许曾向法国总统马克宏与德国总理梅克尔提议不如暂缓，并于两周后再说，但没有获得采纳。

这位消息人士说：「马克宏与梅克尔回覆图斯克：『不可能』，我们今天一定要达成协议。」

梅克尔与马克宏29日出席于日本召开的20国集团（G20）峰会，两人场边会商折衷妥协，由荷兰社会民主主义人士堤孟思（Frans Timmermans）出任欧盟执委会主席，而不提名其保守派竞争对手、德国的欧洲议会议员韦柏（Manfred Weber）。

韦柏将被任命为欧洲议会议长，他在欧洲议会领导规模最大的党团，并由一位自由派的人选接替图斯克担任欧洲理事会主席。

不过梅克尔的提案遭到欧洲人民党（EPP）若干领导人反对，以致峰会陷入危机，因此各国政府的领袖往来穿梭于场边会议迟至今天清晨。

梅克尔随后表示，她仍「期待秉持善意，妥协将是务实可行的」。（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

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