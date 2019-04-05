此内容发布于2019年4月5日 下午10:35

（法新社安卡拉5日电） 土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）今天指控美国和欧洲「搅和」土耳其事务。此前，西方同盟才针对艾尔段所属执政党在上月31日地方选举失守重要大城发表评论。

艾尔段和他的正义发展党（AKP）在3月31日地方选举遭遇挫败，开票结果显示，正义发展党失去首都安卡拉，并以些微差距输掉经济枢纽、第一大城伊斯坦堡。

就在美国向土耳其喊话接受选举结果之余，欧洲联盟也敦促安卡拉当局，让当选官员「自由行使他们获得的授权」。

然而，艾尔段驳斥这番言论，并要欧美「谨守分寸」。

艾尔段说：「美国和欧洲…正在干涉土耳其国内事务。土耳其给全世界上了民主的一课。」这是他自1日以来首度向记者发表评论。

欧盟对外事务部发言人柯契姜琪克（Maja Kocijancic）1日表示，布鲁塞尔期待获选地方首长能够「自由行使他们被赋予的权力，并符合（人权组织）欧洲理事会（Council of Europe）原则，土耳其当然也是其中一员」。

美国国务院发言人巴拉迪诺（Robert Palladino）于2日简报会中表示：「自由平等的选举对任一民主政体来说是不可或缺的，这代表必须接受合法的选举结果。」（译者：王品轩/核稿：张晓雯）

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