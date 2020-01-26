此内容发布于2020年1月26日 上午7:20

（法新社武汉26日综合外电报导）中国武汉市现在深陷「2019新型冠状病毒」肺炎疫情，当局要求居民待在家中，避免接触陌生人和开车上街。但有一群当地人不愿坐视家乡受苦，选择接受政府徵召，免费载人就医。

法新社报导，尽管武汉肺炎已夺走数十人性命，一位张姓市民仍不顾威胁，与其他武汉居民投入载送病患就医的服务。

张先生在等待病患离开诊所、准备送他回家时告诉法新社记者：「我们是武汉人，即使有你们来这儿帮助我们，我们市民自己还是应该出面（帮忙）。必须有人来做这件事。」

48岁的张先生与其他人都是接受政府徵召，来提供这项民众急需的免费载送服务。

为了切断病毒传染途径，人口达1100万的武汉市交通已经停摆数天。这项措施并向外扩大到湖北省许多其他地区。

现在武汉市大众运输系统停摆，计程车服务也被缩减。当局今天又实施新限制，禁止绝大多数车辆上街。

病患在抵达拥挤的医院后，可能还得等几个钟头才看得到已疲于应付的医生。现在难以移动又为病患带来新的挑战。

不过像另一位殷姓市民等驾驶还是获得了特许，可为了人道理由开车。40岁的殷先生说：「现在四处没车，所以由我们负责接送他们来回。都是免费的。」

武汉当局今天则透过扩音器对民众广播，除了提供卫生保健与寻求医疗照护的方法，也诉诸市民自豪感。

扩音器传出的女声表示，武汉是一座敢于面对并持续克服困难的城市，对抗过1998年的长江洪水与2003年的严重急性呼吸道症候群冠状病毒（SARS）疫情，一路走来都缴出良好成绩。（译者：杨昭彦/核稿：张佑之）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram