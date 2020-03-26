此内容发布于2020年3月26日 上午11:05

（法新社莫斯科26日电） 世界西洋棋总会（World Chess Federation）主席德佛柯维奇表示，鉴于武汉肺炎疫情大流行，俄罗斯所主办的备受瞩目2020世界冠军候选人赛今天停赛。

法新社报导，俄罗斯政府稍早宣布，自3月27日起暂停所有国际航班，作为2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）防疫措施的一环。

德佛柯维奇（Arkady Dvorkovich）发表声明说，2020世界冠军候选人赛（Candidates tournament）无法在「不能保证选手和队职员安全且及时回到家的情况下」继续进行。

德佛柯维奇还说：「赛事稍后会继续进行，确切日期将在2019冠状病毒疾病大流行的全球情势容许时，尽快宣布。」

由于武汉肺炎疫情大流行，俄罗斯冰上曲棍球、足球和篮球全国联赛主办方近日陆续宣布，暂停原定要举办的赛事，但2020世界冠军候选人赛仍如期于上周开赛。

来自世界各国的8名西洋棋手齐聚俄罗斯乌拉尔区（Urals）叶卡捷琳堡（Yekaterinburg）比赛，争取50万欧元（约新台币1700万元）奖金，以及对战29岁挪威籍西洋棋世界冠军卡尔森（Magnus Carlsen）的机会。

世界西洋棋总会已禁止民众到现场观赛，以降低与疫情大流行相关的风险；另也要求记者与选手保持6公尺距离。

俄罗斯已通报840起武汉肺炎确诊病例，昨天更首度宣布，境内有2人染疫不治。

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