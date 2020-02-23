此内容发布于2020年2月24日 上午12:05

（法新社巴黎23日电） 专家今天警告，中国以外地区的2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）病例和传播区域大幅增加，证实世界卫生组织（WHO）对于防疫的忧心，各国应提高警觉。

爱丁堡大学医学院（University of Edinburgh Medical School）全球卫生管理专案主任施利达教授（Devi Sridhar）说：「过去48小时，2019年冠状病毒疾病疫情出现重大转折。」

「WHO和旗下会员国现在必须思考，如何将政策从围堵（containment）转变至减灾（mitigation），也就是降低疫情延烧带来的负面冲击。」

对于近期急速增加的确诊病例显然和中国没有明确流行病学关联，WHO深表忧心。中国是爆发武汉肺炎疫情的源头。

法国巴斯德研究所 （Pasteur Institute）新兴疾病流行病学专家冯达奈（Arnaud Fontanet）说：「这就是我们所说的社区感染（community transmission）途径。」 这让防疫工作更为困难，同时也预示中国以外地区的风险。

黎巴嫩和加拿大的病例似乎和伊朗有关联，但义大利爆发的病例让科学家不解，其中数起病例似乎无法追踪到和已感染者的关联。

施利达说：「义大利、南韩和伊朗发生的情况，也可能发生在世界各地。」

伦敦国王学院（King's College London）讲师麦德莫特（Nathalie MacDermott）表示：「南韩、伊朗和义大利的疫情变化令人忧心。」

「从爆发疫情国家输入减染病例后，部分国家预料可能出现人传人感染。」

「令人忧心的是，这三个国家的群聚感染患者并没有明确的接触史，尤其是伊朗和义大利。」

麦德莫特呼吁世界各国迅速采取行动，「在疫情尚未进一步波及更多人之前，致力遏止群聚感染。」

法国国家卫生研究院（INSERM）流行病学家丹雷奥（Eric D'Ortenzio）指出，由于先前未被发现的案例中出现了新的传播链，「我认为这是病毒传播的新阶段」。

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