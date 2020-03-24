此内容发布于2020年3月24日 上午9:35

（法新社巴黎24日电） 全球陆续传出感染武汉肺炎但症状轻微的名人丧失嗅觉；英国、美国、法国的耳鼻喉科医师也说近期嗅觉失灵病患增加，可能与染疫有关。嗅觉障碍或许是找出潜在感染者的新方法。

英国首个对武汉肺炎（2019冠状病毒疾病，COVID-19）呈阳性反应的政治人物、卫生部次长多里斯（Nadine Dorries）表示，自己同时丧失嗅觉和味觉。她上周在推特贴文：「我只能分辨吃喝的东西是冷是热。」

美国职篮NBA的27岁法国籍选手戈贝尔（Rudy Gobert）22日也贴文，「过去4天闻不出任何东西」。戈贝尔等球星被确诊感染，已导致NBA本季停赛。

目前官方数据显示，全球已有超过30万人感染武汉肺炎。但许多国家缺乏筛检工具，代表常常只有症状严重的患者被确诊。在许多案例未获筛检的情况下，专家忧心，症状不明显的人可能四处散播病毒。

世界卫生组织（WHO）列出武汉肺炎的最常见症状包括发烧、疲倦和干咳。如今数国专家都示警，嗅觉丧失症（anosmia）可能是2019冠状病毒疾病的病徵之一。

法国卫生部公卫署长沙罗孟（Jerome Salomon）20日表示，耳鼻喉科医师注意到近期丧失嗅觉的人「激增」。沙罗孟还说，在武汉肺炎轻症年轻患者身上曾发现这种症状，但相对上仍属罕见。

美国耳鼻喉头颈外科医学会（AAO-HNS）22日也指出，证明丧失嗅觉与味觉障碍（dysgeusia）是武汉肺炎「重要症状」的传闻愈来愈多。

英国耳鼻喉科医师已敦促卫生当局，应该建议突然丧失味觉和嗅觉的人，就算没有其他症状，仍须自主隔离。

英国鼻科学会（British Rhinological Society）主席霍普金斯（Claire Hopkins）告诉法新社：「能够延缓传染的任何行动都极其重要。」

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram