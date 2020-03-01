此内容发布于2020年3月1日 下午11:20

（法新社巴黎1日电） 武汉肺炎蔓延全球，官方数据显示，伊朗死亡病例仅次于中国，为全球第2多，且可能演变成区域性传染。国际专家对伊朗疫情规模持怀疑态度，认为实际情况恐比官方所述严重许多。

伊朗通报境内确诊病例已达978例，54例死亡━副总统和卫生部副部长等官员的检测结果也呈阳性反应━非官方数字不仅于此。

英国广播公司波斯语频道（BBC Persian）说，与医院消息人士核对过的数据显示，2019年冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）已在伊朗夺走210条人命。

伊朗卫生部立即驳斥相关报导。

伊朗流亡团体「人民圣战组织」（People's Mujahedin）宣称，国内死亡病例已「突破300」，确诊数则高达1万5000例。德黑兰当局将这个团体视为恐怖组织。

6名加拿大流行病学家使用数学模型估计，伊朗境内约有1万8000多起病例。这项未经同侪审查的估算将源自伊朗的其他国家病例也纳入其中。

研究共同执笔人、多伦多大学（University of Toronto）传染病专家波哥（Isaac Bogoch）说：「当一个国家的疫情蔓延到其他地区时，这个国家的感染负担恐怕是相当沉重。」

「无国界记者组织」（Reporters Without Borders）本周抨击德黑兰当局对疫情的处置方式，指控伊朗政府扼杀有关疫情扩散的新闻。

伊朗卫生部发言人贾汉普尔（Kianoush Jahanpour）2月29日回应这类批评时，反控外国媒体散播假新闻。

伊朗推特用户贝克利（Assieh Bakeri）臆测道：「谈论冠状病毒可能很快就会被视为是扰乱舆论、破坏公共安全和侮辱总统的行为！」

官方数据显示，伊朗武汉肺炎死亡率超过5.5%，远高于其他国家。中国死亡率为3.5%，疫情同样相当严重的义大利则为2%。

美国国家卫生研究院（National Institutes of Health）流行病学家维布德（Cecile Viboud）说：「以伊朗为例，他们开始以检测死者是否染病为依据。因此，若是以这种方式推估病死率，出来的数字会非常高。」

无论官方数据是否可靠，伊朗无疑是中国以外疫情最严重的国家之一。

美国2018年重新对伊朗实施严厉制裁，打击伊朗石油出口，企图辗断其经济命脉，伊朗如今正致力应付经济危机，导致国内疫情加剧。

法国国际关系暨战略研究院（French Institute for International and Strategic Affairs）伊朗分析家高维尔（Thierry Coville）说：「为何伊朗不让班机停飞中国？有个合理的解释是－中国是最后一批购买伊朗石油的国家之一。他们必须（与中国）维持经济关系。」（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram