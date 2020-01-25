此内容发布于2020年1月25日 上午3:35

（法新社雪梨25日电） 澳洲卫生当局今天表示，境内已有4起2019新型冠状病毒（武汉肺炎）确诊病例，其中1人在墨尔本，3人在雪梨，他们都是在近期从中国飞抵澳洲后，确认感染武汉肺炎。

其中一名男性患者一周前从中国武汉飞抵墨尔本后，就一直在接受隔离治疗。澳洲卫生当局官员表示，这名男子感染武汉肺炎，但目前病情稳定。

其他3名男性患者也都是近期从中国飞抵澳洲后，经检验对新型冠状病毒呈阳性反应，目前待在雪梨当地医院接受隔离治疗。

澳洲新南威尔斯州（New South Wales）卫生官员项特（Kerry Chant）在记者会上说：「他们没有觉得特别不舒服。」

对于雪梨的3名患者，项特指出，公卫当局已成功追踪其中2名患者所搭乘班机的多数乘客情况，当中没有人出现新型冠状病毒的相关症状。

目前当局官员仍设法追踪另一名男子的旅行途径，并等待其他疑似感染武汉肺炎民众的检验结果。

澳洲昆士兰州（Queensland）当局表示，先前有5人疑似感染武汉肺炎，但目前已排除感染病毒的可能性。

世界卫生组织（WHO）已将武汉肺炎的病毒定名为「2019新型冠状病毒」（2019－nCoV），武汉肺炎已在中国造成41人丧命。（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

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