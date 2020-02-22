此内容发布于2020年2月22日 下午8:05

（法新社衣索比亚首都阿迪斯阿贝巴22日电） 致命的2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情若在非洲大陆扩散，世界卫生组织（WHO）警告，当地卫生体系恐将不足以因应。

世界卫生组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼吁非洲联盟（African Union）成员国「团结起来，更积极打击」武汉肺炎。

36个非洲国家卫生部门首长，在衣索比亚首都阿迪斯阿贝巴（Addis Ababa）的非洲联盟总部开会，人在日内瓦的谭德塞利用视讯说：「我们最大的关切是，2019年冠状病毒疾病可能散布到卫生体系较弱的国家。」

武汉肺炎2019年12月在中国湖北省武汉市爆发，迄今中国累计确诊病例7万6936起，死亡2442例。

尽管埃及是唯一有确诊病例的非洲国家，但在中国以外，全球已经有超过1150人感染武汉肺炎。

世卫非洲地区主管莫耶提（Matshidiso Rebecca Moeti）今天表示，涵盖非洲大部分国家的世卫非洲区有超过200个疑似病例，但检验后几乎全数都呈阴性。

谭德塞表示，但假如武汉肺炎开始在非洲大陆蔓延，非洲的卫生体系将难以治疗患者呼吸衰竭、败血性休克和多重器官衰竭等问题。

他说：「患者会需要重症治疗，需要诸如呼吸道辅助器等工具，而各位都知道，许多非洲国家这类器材均不足，十分引人担忧。」

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