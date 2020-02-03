此内容发布于2020年2月4日 上午12:05

（法新社北京4日电） 中国湖北省武汉肺炎疫情扩散，在封城及限制外出等措施下，中国人的心理健康成了新议题。网路上描述无聊的段子五花八门，专家则建议纾压，可以一个人哭一场，或者打打拳击。

根据中国国家卫生健康委员会统计，到昨天午夜为止，境内累计确诊2万438例、死亡425例。

中国卫生专家建议，若因2019新型冠状病毒（2019-nCoV）感到压力，可以好好哭一场，如果没效，就买个拳击沙袋挂在办公室，或试着唱歌。

由于疫情不退，许多学校和企业这周开始延长春节假期，防堵这种类似严重急性呼吸道症候群（SARS）的疫情蔓延，专家也为正在精神上努力面对疫情的中国人提出建议。

中国许多城市的公共娱乐场所关闭，各种活动取消，当局呼吁公民待在家里，避免春节假期间传染。在此情况下，人民心理健康问题引起注意，第一线医护人员的身心平衡也越来越令人关切。

根据新华社消息，在安徽等省分，已设立24小时电话热线，专门服务因疫情而感到心理不适的人，他们可以与心理学者或精神病学专家聊聊。

健康专家也提出一些关于应对这种「非常状况」的建议。

北京回龙观医院专家杨甫德说：「如果你的情绪特别压抑，可以找个独处的地方，花几分钟好好哭一场。」

记者询问他给予第一线防疫医护人员的建议时，他说：「哭完后，你会感觉好一点…下过大雨，阴霾的天空才能放晴。」

他表示，职员也可以在办公室挂沙袋，打几分钟拳击来放松。

为了防疫，人们长时间待在家里，社群平台微博流传着一些描述日子无聊的网路标签，自嘲凄惨的状况。

网路标签「#终于把爸爸憋疯了#」被点阅4.4亿次，下有12万则留言，其中有一段影片，内容是一家人戴着外科口罩在室内打羽球。

另一个标签「#在家的我被逼成什么样了#」也有6.5亿次点阅。

一名网路用户写道：「这是我宅在家的第10天，已不知年月、不分昼夜。」（译者：曾依璇/核稿：卢映孜）

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