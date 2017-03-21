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此内容发布于2017年3月21日 上午10:35 最后更新 - 2017年3月21日 -10:35

（法新社日内瓦21日电） 全球气温2016年创下最高记录、海冰缩小和海平面上升后，极端天气和气候今年将持续出现，包括北极「热浪」。

联合国世界气象组织（WMO）今天警告，全球气候系统出现急剧转变，使得去年一连串的警示记录今年似乎将持续不减。

世界气象组织气候研究计画（World Climate Research Programme）主任卡尔森（David Carlson）说：「我们如今正处于真正未知的领域。」

他表示，即使没有强烈的圣婴现象，「全球2017年将出现其他显着变化，挑战我们对气候系统的认知」。圣婴现象每4至5年发生一次，一般会使气温较温暖。

世界气象组织今天公布年度全球气候状态报告，证实先前公布的数据显示2016年是有记录以来最温暖的一年。

比起2016年数据更令人担忧的或许是，这些趋势似乎都将持续的事实。

世界气象组织说，截至目前，这个冬天「北极至少出现过3次极地热浪，强大的大西洋风暴驱使温暖、潮湿的空气流入」。

声明还说，「这意味在北极冬季和海冰结冰高峰期间，实际上会有几天的气温接近熔点」；还说南极海冰面积也处于「历史新低点」。

世界气象组织说，研究显示，北极气候变化和海冰融化将导致海洋和大气环流模式改变。

这将对协助调节气温的快速移动空气流，也就是喷射气流构成冲击，进而依序影响全球其他地区的气候。（译者：中央社刘文瑜）

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