此内容发布于2020年5月21日 上午7:35

（法新社法兰克福21日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）重创全球航空业，德国汉莎航空今天证实，正在与德国政府谈判总值高达90亿欧元（约新台币2952亿元）的纾困协议。

汉莎航空在声明中表示，德国联邦政府的经济稳定基金（WSF）将提供高达90亿欧元，其中30亿欧元将由政府持有的复兴信贷银行（KfW）提供贷款给汉莎。

根据谈判协议，经济稳定基金注资后，WSF将取得汉莎航空20%股权，以及可转换「5%加1股」的可转换债券。

倘若敲定协议，将可终结德国总理梅克尔（Angela Merkel）所属基督教民主党（CDU）与其中间偏左伙伴社会民主党（SPD）因汉莎航空引发的长达数周争执。

此外，这项交易可能包括将汉莎2席监事会名额让给政府。汉莎航空补充说，交易内容也涉及放弃未来股息支付和管理层的薪酬限制，最后方案还需获得欧盟执委会（EC）批准。

假如相关计画顺利落实，将是德国政府自1997年以来，首度握有汉莎航空股权。

受疫情影响，汉莎航空4月每日载客量不到3000人，旗下760架飞机中，约700架暂时停飞，13万员工中，则有超过8万人被迫缩减工时。疫情爆发前，汉莎航空每天平均载运约35万名乘客。

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