（法新社华盛顿29法新电）沙乌地阿拉伯王储穆罕默德．沙尔曼在今天播出的访问中表示，若沙乌地和伊朗开战，油价将狂飙，重创全球经济，他宁愿以非军事方式解决和中东地区对手伊朗之间的紧张情势。

沙乌地实际统治者穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）电视节目「60分钟」（60 Minutes）访问时说：「全世界若不采取强烈坚定行动吓阻伊朗，冲突将进一步升温，进而威胁全球利益。」

穆罕默德．沙尔曼警告：「原油供应将中断，油价将飙升至我们此生从未见过、无法想像的高价。」

他指出，沙乌地和伊朗若发生战争，对全球经济将是一场灾难。「这个区域占全球能源供应的30%、全球贸易流通量的20%和全球国内生产毛额（GDP）的4%。想像这3部分全都停止，将代表不是只有沙乌地或中东国家经济，全球经济都将完全崩溃。」

穆罕默德．沙尔曼还说，沙乌地石油设施14日遭受的攻击毫无意义。沙乌地和美国将这起攻击归咎于伊朗。

他表示：「（这起攻击）没有战略目的。只有笨蛋才会攻击全球石油供应的5%。他们唯一的战略目的是证明自己愚蠢，这就是他们所做的。」

当主持人直接了当询问穆罕默德．沙尔曼，沙乌地记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）去年10月遭谋杀分尸是否由他下令行动，他回答：「绝对不是。这是一起令人发指的犯罪。」

他又说：「然而身为沙乌地的领导人，我负起完全责任，尤其是这起行为是由替沙乌地政府工作的人所犯下。」

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram