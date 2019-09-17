此内容发布于2019年9月17日 上午3:50

（法新社华盛顿16日电） 国际特赦组织（Amnesty International）秘书长今天警告，美国以军事干预回应归咎于伊朗的沙乌地石油设施遇袭事件，只会加剧中东地区的苦难。

国际特赦组织秘书长奈度（Kumi Naidoo）说，全球反而应该加倍努力终结破坏性极大的叶门暴力冲突，沙乌地阿拉伯领导的空袭行动一直在攻击与伊朗有挂钩的叶门青年运动（al-Huthis）叛军。

奈度在华盛顿受访时告诉法新社：「我们现在都必须阻止流血冲突，任何关于军事干预的谈论，只会让糟糕的情况更加恶化。」

他提到伊拉克的教训，美国2003年依据情报调查结果挥军入侵伊拉克，「造成我们经历的灾难，不只在伊拉克，还有邻国」。

他说：「若干政治领导人可能会以投机理由选择投入战争，因为这可能可在选举上帮他们一把。」

但他说：「我不会对国家加以区别。我认为现在有太多国家认为可以敲响战鼓。」

美国指控伊朗在周末攻击全球最大的石油处理厂之一阿布盖格（Abqaiq），掀起总统川普可能下令展开军事报复行动的讨论。

青年运动叛军声称犯下攻击行动，但国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）表示，没有证据显示攻击行动是来自叶门。

沙乌地阿拉伯2015年投入数十亿美元干预叶门，加剧联合国所称的全球最严重人道危机，造成数以万计的民众死亡。

奈度说：「民众经历的可怕暴力冲突，还有医院遭到轰炸，水利基础设施遭到破坏等，应是必须以政治意愿阻止的事情。」

他说：「令人遗憾地，目前看来一些政府如果与美国结盟，像是沙乌地阿拉伯，谋杀他人后可以逍遥法外，我说的真的是谋杀。」

除了叶门战争外，沙乌地阿拉伯异议记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）去年在沙国驻伊斯坦堡领事馆遭到杀害后，川普不顾国会反对，坚定支持沙乌地阿拉伯。

川普在捍卫两国关系时说，沙乌地阿拉伯大量购买美国武器，对美国经济有利。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram