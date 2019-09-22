此内容发布于2019年9月23日 上午1:20

（巴黎22日电） 法国年金改革引发争议，继巴黎本月稍早刚发生十几年来最大地铁罢工后，法国国家铁路公司（SNCF）今天表示，24日法国国内将再受一波铁路罢工冲击。

法国国铁表示，5条城际铁路在罢工期间只有2条会持续营运，5条区域列车（TER）只剩3线运作，而高铁列车（TGV）也有「些许变动」。

巴黎主要通勤系统大巴黎地区郊区火车（RER）营运将放缓，但巴黎大众运输公司（RATP）说，13日大罢工停摆的地铁路线，这次「应会正常」营运。

至于高运量的欧洲之星（Eurostar）等国际铁路不会受到影响。

是自法国前总统沙柯吉（Nicolas Sarkozy）2007年推动年金改革后，13日的罢工是法国最大的地铁罢工行动，更是反对法国总统马克宏（Emmanuel Macron）年金改革的首起大型抗议。马克宏计划实施共同年金制度，取消国有运输及公营事业员工享有的优惠福利。

为补偿地铁员工长时间待在地下工作，法国几十年前就确立他们享有较早退休的权利，但地铁员工说，马克宏的改革将取消提早退休权，迫使他们工作更久。

法国国家审计院（Cour des Comptes）人员曾表示，巴黎大众运输公司职员2017年的平均退休年龄为55.7 岁，而法国多数劳工则要等到63岁才退休。

法国总理菲力普（Edouard Philippe）在地铁罢工时说：「我们必须告诉国人真相，就是将得工作得更久。」

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