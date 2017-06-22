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此内容发布于2017年6月23日 上午1:20 最后更新 - 2017年6月23日 -01:20

（法新社巴黎22日电） 法国总统马克宏（EmmanuelMacron）的新政府提出一项严厉的新反恐法律，但尚未上路就已面临公民人权团体抗议。

新的反恐法将赋予法国有关单位更大权力，先采取行动保护一场有恐攻风险的活动或地点，毋需先请求法院同意。

举例来说，地方当局可以把一个地方围上安全警戒线，并检查背包、提袋，且可动用私人保安执行搜索，事前无需取得批准。

新法草案还允许关闭被认为是在助长极端主义的礼拜场所，最多可达半年。

新法草案是21日于内阁改组任命的首次会议上端出，草案被设计来解除自2015年11月巴黎遭恐攻以来，持续实施的紧急状态。

紧急状态已被先前的社会党政府5度延长，目前一次的效期到7月中旬届满，尽管新反恐法已备妥，预料到时马克宏的新中间路线政府，会再次把紧急状态延长到今年11月1日。

尽管包括国际特赦组织（AI）、人权观察（Human Rights Watch）等人权团体已感忧心，认为恐让紧急状态下的严厉举措法制化，但新反恐法已获法国最高行政法院开绿灯。

国际特赦组织上月抱怨，法国当局正滥用反恐措施，藉以遏阻合法的抗议活动。（译者：中央社陈亦伟）

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