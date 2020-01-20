此内容发布于2020年1月20日 上午1:50

（法新社雪梨20日电） 澳洲政府今天表示，100种「受威胁」植物与动物的已知栖息地，包括32种「极危」物种的栖地，有半数以上已遭森林大火烧毁。

野生动物专家担心，有超过10亿只动物已在这波史无前例的森林大火中丧生。这几个月来野火蹂躏澳洲东部与南部，夺走28条人命，灾区比一个葡萄牙国土面积还大。

官员表示，目前要进入火场调查仍太危险，正确的数据，还需要几周的时间才能估算出来。

不过，环境与能源部（Department of the Environment and Energy）今天公布初步名单，将受到威胁（threatened）的植物、动物与昆虫列出，这些动植物的已知栖息地有一成以上受到影响。

此外，49个物种的已知或可能栖地有超过8成位于火灾地区，另外65个物种的分布区域，有5成至8成受到影响。

环境与能源部受威胁物种专员波克斯（Sally Box）说，这项调查结果只是初步了解野火对澳洲野生动物可能造成的冲击。

据指出，位于野火延烧路径上的受威胁物种包括272种植物、16种哺乳动物、14种蛙类、9种鸟类、7种爬虫类、4种昆虫、4种鱼类与1种蜘蛛。

遭受大火冲击的32个极危（critically endangered）物种，大多数是植物，但也包括蛙类、龟类与3种鸟类。

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