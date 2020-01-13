此内容发布于2020年1月13日 上午6:35

（法新社澳洲摩哥13日电） 澳洲今年夏天发生前所未有的野火危机，不但引发全球震惊与同情，也损及澳洲安全、迷人度假胜地的名声，让旅游业受到重创。

数以千计旅客从沿海城镇撤离、国际游客也纷纷取消航班订位，而美国国务院甚至提高对造访澳洲的安全建议，警告观光民众要「加强警惕」。

截至2019年6月的12个月中，超过900万海外游客造访澳洲，带来将近450亿澳币（约新台币9309亿元）观光财，而澳洲人国内旅游的支出则达1000亿澳币（约新台币2.06兆元）。

澳洲旅游局局长哈里森（Phillipa Harrison）说，要估算野火整体影响多大还太早，但专精旅游风险及灾害管理的雪梨科技大学讲师贝尔门（David Beirman）估计，因为大火在夏季旅游旺季来袭，让整个地区的度假客消失一空，损失高达「数十亿」澳币。

随着野火威胁在近几天减轻，澳洲政治人物开始鼓励游客回到大火破坏地区，也请旅客别忽略没被这场灾害扫到的旅游地点。

但重建遭破坏城镇料将花上数月，甚至数年，令人担忧部分居民会离开原旅游区，到别处另谋他职。

格里菲斯旅游协会（Griffith Institute for Tourism）主任贾迪纳（Sarah Gardiner）表示：「这是个严重问题，因为你不想要旅游城镇失去劳动人口，所以得有些非常战略性的思维跟计画，好把那些人留在社区中。」

但也有人乐观认为澳洲旅游业能挺过这场危机。贝尔门就说，许多国家经历过的自然灾害，规模与现在在澳洲所见野火相当，但只要策略正确，他们还是能重振旗鼓。

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